В Москве перекроют Садовое кольцо

В Москве временно закроют для проезда Садовое кольцо 17 августа. Об этом сообщает портал mos.ru.

«17 августа на Садовом кольце и нескольких улицах в центре ограничат движение транспорта. Это связано с проведением забега «Садовое кольцо». Кроме того, 17 августа с 07:00 до 19:30 для водителей закроют Садовое кольцо и участок Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца», — сообщает портал.

Водителям рекомендуется искать пути объезда перекрытых участков дорог в центре Москвы.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.