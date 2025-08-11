IV Международный детский культурный форум пройдет в Московском дворце пионеров

IV Международный детский культурный форум пройдет в Москве с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Это знаковое событие в жизни страны, которое четвертый год подряд организуют Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

В течение трех дней ребята из всех регионов России и зарубежных стран примут участие в работе Форума по шести творческим направлениям, которые объединят более

90 мероприятий: мастер-классы, дискуссии, арт-школы и творческие уроки. Также участников ждет насыщенная экскурсионная программа.

Кураторами направлений Форума по уже сложившейся традиции выступят выдающиеся деятели отечественной культуры: Сергей Безруков (художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Российской Федерации), Евгений Миронов (художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Российской Федерации) и Эдгард Запашный (генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации) — «Театр и цирк», Кристина Трубинова (генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина) — «Музеи и изобразительное искусство», Егор Дружинин (хореограф, заслуженный артист Российской Федерации) — «Хореография», Дмитрий Бак (директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля) — «Литература и журналистика», Гавриил Гордеев (генеральный продюсер Okko, президент и идеолог Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок») — «Кино и анимация», Ольга Хомова (генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры Российской Федерации) — «Музыка».

Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Вот уже четвертый год этот уникальный проект объединяет 2500 молодых талантливых ребят из 89 регионов России и более десяти стран. Это важная площадка для творческого роста, получения новых знаний и обмена опытом. Здесь встречаются начинающие музыканты, художники, литераторы, кинематографисты, деятели театрального и циркового искусства, все те, кто уже сегодня уверенно идет по пути служения культуре. На протяжении трех дней Форума участников ждет почти сотня мероприятий: творческие мастер-классы, образовательные сессии, экскурсии, концерты и общение с известными деятелями культуры. Я уверена, что на Форуме юные участники найдут не только вдохновение, но и профессиональную поддержку».

Международный детский культурный форум — это уникальное пространство для диалога, где можно заявить о себе, обсудить актуальные тенденции развития культуры и собственные возможности творческой реализации. Каждый день кураторы и спикеры Форума будут встречаться с участниками на различных площадках, проводить мастер-классы, вести открытые диалоги, отвечать на вопросы и делиться всем тем бесценным опытом и знаниями, которые так важны для каждого, кто только готовится начать свой профессиональный путь. Среди специальных форматов Форума в 2025 году — Хакатон «Культурный бренд региона глазами молодежи», где участники получат возможность представить свои идеи по заданной теме выдающимся деятелям культуры из числа кураторов программы Форума; Финал Конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, по итогам которого проекты-победители получат финансовую поддержку Минкультуры России на реализацию; совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» пройдет лекция ветеранов СВО «Служу Отечеству. Сохраняя память», а также традиционная акция «Письмо солдату», в рамках которой дети-участники Форума пишут письма бойцам СВО.

Генеральный информационный партнер Форума — ТАСС. Генеральный медиапартнер — «Газпром-Медиа». Официальная социальная сеть — «ВКонтакте». Информационные партнеры — телеканал «Россия Культура», федеральный телеканал для детей и их родителей «Карусель», Детское радио, радио «Культура», радио «Орфей», «НЬЮМ ТАСС», «Рамблер», детское творческое объединение «ЮНПРЕСС».