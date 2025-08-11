Более 300 тыс. человек стали участниками Дня физкультурника в столице

На прошедших выходных в Москве состоялся День физкультурника, который является одним из крупнейших спортивных фестивалей лета, собравшим свыше 300 тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента спорта.

© Департамент спорта г. Москвы

"На 14 городских площадках состоялись мероприятия по 20 видам спорта, прошло 200 тренировок. Всего фестиваль собрал более 300 тыс. участников", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что спортивные фестивали проходили на Кудринской и Театральной площадях, а также в Камергерском переулке, Парке Горького и на других площадках Москвы.

Так, в рамках мероприятия все желающие смогли поучаствовать в турнирах по стритбаскету, поиграли в настольный теннис, футбол и хоккей, а также освоить новые направления на мастер-классах, которые проводили профессионалы. Помимо этого все пришедшие на фестивали смогли прослушать лекции и посетить фан-встречи с известными спортсменами и звездами.