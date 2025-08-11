Проект «Сделано в Москве» совместно с Московским инновационным кластером откроет магазин будущего в рамках Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

— В магазине будущего можно будет протестировать различные технологии столичных разработчиков. Так, тепловая карта зафиксирует целевую аудиторию магазина, планограмма проконтролирует загруженность полок, роботы проконсультируют и подадут кофе, а касса самообслуживания позволит быстро оплатить покупку, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Проект создан с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), роботизированных и автоматизированных систем. Магазин можно посетить с 14 по 17 августа с 09:00 до 20:00 в инновационном центре «Сколково».

Ранее на выставке «Та самая Москва» в ЦВЗ «Манеж» показали турникеты нового поколения, которые планируют установить в московском метро уже в этом году.