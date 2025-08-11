В Москве пройдет гастрофестиваль "Вкусы России"

В рамках масштабного проекта "Лето в Москве" с 14 по 24 августа в столице на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Горожанам и туристам предложат оценить фермерские продукты и национальные блюда из разных регионов, присоединиться к кулинарным и ремесленным мастер-классам, посетить выступления артистов.

"Фестиваль соберет производителей из Алтайского и Камчатского краев, Мурманской и Тульской областей, Татарстана и других уголков нашей страны. Москвичам и туристам представят аланские пироги, брянский мед, крымский сыр, пензенский кленовый сироп, пермский чайный квас и прочие угощения", - рассказала Наталья Сергунина.

Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Москвы.

Площадку фестиваля разместят между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов". Здесь развернется ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда национальной кухни. Среди них - бурятские буузы и пышные удмуртские оладьи (табани) со сгущенкой, дальневосточная уха с крабом и мидии в сливочном соусе, дагестанский кебаб из баранины и карельский суп с луком, лососем и картофелем.

На сцене пройдут кулинарные шоу "Битва на кухне" с участием известных людей и именитых шеф-поваров, а также выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов из разных регионов. Например, свои номера покажут артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии и Челябинской области.