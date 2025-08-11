Президентский оркестр Буркина-Фасо привезет в Москву на XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" яркие краски Африки, неповторимый колорит и аутентичные напевы. Лучшие музыканты страны представят столичным зрителям программу, отражающую неиссякаемую энергию, единство и многообразие самого жаркого континента.

Коллектив станет самым молодым оркестром, который выйдет на брусчатку главной площади России. Хотя его истоки восходят к периоду Буркинийской революции 1983-1987 гг., оркестр в сегодняшнем его виде был возрожден в феврале 2025 года по инициативе президента страны капитана Ибрагима Траоре.

В коллектив помимо классического для военно-духового оркестра состава также входят музыканты с традиционными африканскими инструментами и хор. Все участники прошли строжайший отбор и являются ярчайшими представителями музыкальной культуры страны. В своем творчестве они транслируют гармонию традиций и современности, стойкость народа Буркина-Фасо в борьбе с врагами и стремление нации к светлому будущему.

Оркестр обеспечивает проведение важных национальных церемоний с участием президента Буркина-Фасо и его высоких гостей. У зрителей "Спасской башни" будет возможность услышать национальную музыку, а также произведения, подготовленные специально для зрителей Фестиваля. К составлению репертуара африканские участники подошли особенно тщательно и со всей любовью. Ведь руководитель Президентского оркестра Буркина-Фасо командир эскадрона Уэдраого Боземвенде Айме Сезар является выпускником факультета военного дирижирования Московской консерватории и не понаслышке знает о музыкальных предпочтениях российской аудитории.

В этом году XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. Он соберет свыше полутора тысяч участников из разных стран мира. Праздник музыки будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку главной площади страны выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.

Фестиваль "Спасская башня" проводится при организационной и/или финансовой поддержке Министерства обороны России, МИД России, Минкультуры России и Департамента культуры города Москвы.

Купить билеты на вечерние представления XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" можно через официальный сайт Фестиваля (spasstower.ru).