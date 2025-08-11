К 2030 году в столице установят до 35 тысяч зарядных станций

Около 35 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС) появятся в Москве к 2030 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его цитирует портал мэра и правительства столицы.

По его словам, их установка пройдет в рамках транспортной стратегии, утвержденной Сергеем Собяниным. Это позволит увеличить количество электромобилей в столице до 320 тысяч, что составит 7% от общего числа легковых автомобилей.

Из них примерно 4 тысячами станций город обеспечит проект "Энергия Москвы". Вместе с тем ежегодно в мегаполисе будут устанавливать по 500 быстрых ЭЗС мощностью 150 киловатт.

Как напомнил Ликсутов, развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры является одним из главных направлений на сегодняшний день.

Например, с начала текущего года в столице появилось 75 станций в рамках проекта "Энергия Москвы". Они расположены в более чем 20 районах. Из них 16 имеют мощность 150 киловатт.

Наибольшее количество ЭЗС было установлено в Центральном округе. Также они появились в Западном, Северном, Северо-Западном, Южном и Юго-Западном округах. Причем в местах с высокой интенсивностью монтируют станции постоянного тока мощностью 150 киловатт.

Они предназначены для зарядки самых популярных моделей электромобилей. Кроме того, такие станции позволяют одновременно заряжать два автомобиля, а время зарядки составляет примерно 30 минут.

На сегодняшний день в столице насчитывается более 17 тысяч электромобилей. В их распоряжении сейчас работают свыше 3 тысяч ЭЗС во всех округах города.

Между тем зарядные станции проекта "Энергия Москвы" перевели на платный режим. Как сообщили в департаменте транспорта, бесплатный пилотный проект действовал почти 5 лет. За это время им воспользовались больше 1 миллиона раз.

С 23 июля на электрозарядных станциях будет действовать среднерыночный тариф. Собранные деньги направят на установку новых станций.