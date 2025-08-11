Изменился график поездов Савеловского направления МЖД

График движения ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменился с 11 августа. Об этом предупредила пресс-служба перевозчика.

Корректировки в расписании связаны с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.

Уточняется, что в первом случае специалисты будут работать 11–29 августа с 09:30 до 14:35. На этот промежуток времени движение электричек приостановят, из-за чего у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Также ряд составов проследует по укороченным маршрутам, а два поезда выведут из расписания.

"На участках Дмитров – Лобня и Яхрома – Лобня назначены по 4 электрички, которые станут выходить в рейсы в отдельные дни ремонта", – говорится в сообщении.

При этом на строящейся станции Дмитров – Савелово технологические окна запланированы на 16–17 и 30–31 августа с 23:30 до 5:30. В это время электрички не будут следовать по первому пути, что отразится на расписании поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов. Часть из них будут отменены, а у некоторых изменится маршруты, время отправления и прибытия.

На фоне изменений в графике МЖД посоветовала пассажирам заранее узнавать расписание на станциях, сайте или в мобильном приложении РЖД.

