Ракова: В Москве внедрен новый подход к лечению онкобольных

В 2024 году на базе ГКБ имени Юдина в пилотном режиме открылся первый в Москве кардиоонкологический центр, где лечат онкопациентов с сердечными осложнениями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты провели уже свыше 900 консилиумов и составили индивидуальные программы терапии для сотен больных.

В городском кардиоонкологическом центре помогают пациентам с онкологией и риском сердечно-сосудистых осложнений от терапии. Медики оценивают риски, направляют на диагностику и лечение, включая ЭКГ и эхокардиографию.

Врачи разных профилей на консилиумах совместно разрабатывают индивидуальные планы лечения, минимизирующие нагрузку на сердце. На основе собранных данных они улучшают качество помощи. Также в центре создают образовательные программы для онкологов, кардиологов и терапевтов, акцентируя внимание на безопасном подборе схем лечения с учетом особенностей сердечно-сосудистой системы пациентов.

— Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей, онкологов, кардиологов и терапевтов, в центре онкопациентам с кардиологическими осложнениями обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии. Таким образом, сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь, — цитирует Ракову Агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения является развитие цифровых сервисов, благодаря которым пациенты могут дистанционно консультироваться со специалистами, подбирать врача, составлять и отслеживать расписание приема лекарственных препаратов.