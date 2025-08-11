В Москве за пять лет построили 13 объектов культуры на бюджетные средства

Под кураторством Комплекса градостроительной политики и строительства в Москве с 2021 года было построено 13 объектов культуры и установлено три памятника за счёт городского бюджета.

Об этом сообщает портал mos.ru.

«Москва системно и активно развивает культурную инфраструктуру не только в пределах городского центра, но и в каждом районе», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Среди новых объектов: культурно-досуговые центры («Полярный» в Южном Медведково и многофункциональный центр в Северном Бутово), павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке, а также новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова»).

Кроме того, были реконструированы инженерные сети Театра Олега Табакова, построен культурный центр в Вороново, установлены памятники Михаилу Ульянову и Аркадию Кошко, реконструирован пешеходный мост и создан новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».

Также была завершена реконструкция Дома культуры в Ватутинках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году завершится строительство нового здания картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице на северо-востоке города.