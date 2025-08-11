ВСУ четвертый раз за утро попытались атаковать Москву

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили на подлете к Москве за утро 11 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаки. Изначально в канале градоначальника появились два сообщения об атаках. Затем Собянин заявил еще об одном сбитом БПЛА. Публикация о четвертой попытке удара появилась в 10:32 по московскому времени.

«Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее жители подмосковного Подольска рассказали о звуках взрывов. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Всего очевидцы сообщили о пяти взрывах над городом.