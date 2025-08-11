Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице до конца дня

Треть месячных осадков может выпасть в столице в понедельник, 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют в Москве кратковременные дожди с местными сильными ливнями и грозами, при которых порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. До конца дня ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков.

На улицах города дежурят бригады и техника ГУП «Мосводосток». Помимо этого, в столице круглосуточно работают аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал ведомства.

Август упорно приближается к своей середине, и новая неделя запомнится москвичам не слишком летней погодой. Ее определят сразу два циклона. Прогнозом на предстоящие рабочие будни поделился с «Вечерней Москвой» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.