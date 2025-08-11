Более 100 улиц благоустроят в центре столицы в этом году. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в Городском хозяйстве Москвы.

— Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 116 в Центральном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 86 улицах, в том числе 1-й и 2-й Брестских, Заморенова и Погодинской, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Основная задача программы — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Так, специалисты заменят более 600 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 280 тысяч квадратных метров на тротуарах, расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением.

Также в центре столицы обустроят удобные парковочные карманы, установят фонари с энергоэффективными светильниками и оборудуют современные остановочные павильоны, сообщает Telegram-канал ведомства.

Кроме того, В ТиНАО благоустроят около 30 улиц в этом году.