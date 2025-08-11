Уникальный павильон колледжей Москвы открылся на Тверской улице

В центре столицы заработал павильон столичных колледжей - большой синий кейс-чемодан. Интерактивное пространство открыли в рамках проекта "Лето в Москве". Подробности рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Как напомнили в ведомстве, столичные колледжи готовят специалистов по 150 востребованным профессиям во всех отраслях экономики - от медицины и строительства до ИТ и креативных индустрий. Новый павильон поможет не растеряться при таком большом выборе профессий, а для абитуриентов и их родителей упростить поиск наиболее интересного.

"Чтобы школьники и их родители могли познакомиться с возможностями среднего профессионального образования, в центре Москвы открылся павильон в виде синего кейс-чемодана. Здесь можно попробовать себя в роли программиста, дизайнера, медика или инженера. Программа разделена на пять недель: четыре из них - тематические, еще одну посвятят лекториям", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Первая неделя, которая стартовала сегодня, 11 августа, посвящена медицине, образованию и социальной сфере. Гости научатся оказывать первую помощь, узнают о том, как поддерживать здоровый образ жизни, и проверят координацию на специальном тренажере

Затем пройдет неделя креативных профессий и гостеприимства. Посетителям покажут, как создавать прически, делать песочную анимацию и сервировать стол.

Во время недели строительства гостям предложат поработать с чертежами, испытать материалы на прочность и попробовать виртуальную сварку. Здесь же пройдут мастер-классы по ландшафтному дизайну, на которых участники создадут функциональные и красивые пространства для отдыха.

Цифровая неделя позволит погрузиться в мир современных технологий. На площадке можно будет управлять транспортом в VR, разработать приложение с дополненной реальностью и освоить нейросети.

Завершит программу неделя лекций с экспертами из разных отраслей. Они поделятся практическими рекомендациями и ответят на вопросы гостей. А на интерактивной стойке "Каска профессий" с помощью технологий искусственного интеллекта каждый сможет примерить образ любой профессии и сделать снимок.

Кстати, мастер-классы и интерактивные сессии в павильоне колледжей Москвы проведут ведущие предприятия столицы. В их числе Российское общество "Знание", компании "Яндекс" и "Мир хобби", Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", научно-образовательный проект Space-π, футбольный клуб "Спартак-Москва", студия камерной музыки Simple Music Ensemble и многие другие.

Отмечу, что павильон колледжей Москвы открыт до 14 сентября с 10:00 до 22:00 по адресу: Тверская улица, дом 18.