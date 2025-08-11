Уникальный павильон колледжей Москвы открылся на Тверской улице

На Тверской улице открылся павильон столичных колледжей, оформленный в виде синего кейс-чемодана. Интерактивная площадка работает в рамках городского проекта «Лето в Москве». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Столичные колледжи готовят специалистов по 150 востребованным профессиям во всех отраслях экономики — от медицины и строительства до ИТ и креативных индустрий. Чтобы школьники и их родители могли познакомиться с возможностями среднего профессионального образования, в центре Москвы открылся павильон в виде синего кейс-чемодана. Здесь можно попробовать себя в роли программиста, дизайнера, медика или инженера. Программа разделена на пять недель: четыре из них — тематические, еще одну посвятят лекториям», — рассказали в пресс-службе ведомства.

С 11 августа начнется неделя медицины, образования и социальной сферы. Гости научатся оказывать первую помощь, узнают о принципах здорового образа жизни и проверят координацию на специальном тренажере. Следующей станет неделя креативных профессий и гостеприимства. Горожанам расскажут, как создавать прически, делать песочную анимацию и сервировать стол.

В рамках недели строительства посетители смогут поработать с чертежами, испытать материалы на прочность и попробовать виртуальную сварку. Здесь также пройдут мастер-классы по ландшафтному дизайну, где создадут функциональные и красивые места для отдыха.

Цифровую неделю посвятят миру современных технологий. На площадке можно будет попробовать свои силы в управлении транспортом в формате VR, разработать приложение с дополненной реальностью и освоить работу с нейросетями.

Финалом программы станет неделя лекций с участием экспертов из разных отраслей. Спикеры поделятся практическими советами и ответят на вопросы гостей. На интерактивной стойке «Каска профессий» с помощью искусственного интеллекта можно будет примерить образ любой профессии и сделать снимок.

В павильоне колледжей Москвы ведущие предприятия столицы также проведут свои мастер-классы и интерактивные сессии. В числе компаний — Российское общество «Знание», компании «Яндекс» и «Мир хобби», центр океанографии и морской биологии «Москвариум», научно-образовательный проект Space-π, футбольный клуб «Спартак-Москва», студия камерной музыки Simple Music Ensemble и другие организации.

Павильон будет работать до 14 сентября с 10:00 до 22:00 по адресу: Тверская улица, дом 18.

Найти подробную информацию о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на сайте «Колледжи Москвы», а также в одноименных телеграм-канале и сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

