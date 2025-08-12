Москвичам рассказали о погоде в августе

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Мослента

По прогнозам, вторая декада месяца закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. Первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая — более теплой, уточнил специалист.

Разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди будут частыми и пройдут в течение шести-восьми дней.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ближайшие дни. В 2025 году пик этого небесного шоу придется в ночь на 13 августа. При благоприятных условиях в этот период можно наблюдать до 100 метеоров в час.