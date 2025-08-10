Собянин рассказал о сохранении уникальных артефактов в музеях Москвы

Московские музеи, выставочные залы и школы искусств бережно хранят порядка 1,9 миллиона предметов. Многие из них связаны с известными поэтами, писателями, музыкантами и историческими событиями. Об этом в воскресенье, 10 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Музее Михаила Булгакова находится секретер, за которым писатель работал над романом «Мастер и Маргарита» — подарок жены 1934 года.

В музее-заповеднике «Коломенское» хранится редкая книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 1564 году. В Государственном музее А. С. Пушкина представлены локон поэта и его первый прижизненный портрет в возрасте трех лет.

Дом-музей Марины Цветаевой получил в дар единственный написанный с натуры живописный портрет поэтессы работы Магды Нахман.

В детской школе искусств имени С. Т. Рихтера хранятся живописные работы музыканта, его фотографии с автографами и личные вещи, включая мантию и бархатную шапочку почетного доктора Оксфордского университета.

Сергей Собянин отметил, что сохранение таких предметов является важной задачей столичных культурных учреждений.

— Каждый экспонат — не просто музейная редкость, а живая частица истории, способная пробудить интерес и уважение к нашей культуре, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что во дворце Н. А. Дурасова усадьбы Люблино официально завершилась реставрация фасадов. Дворец имеет необычную форму равноконечного креста с ротондой. Архитектура здания олицетворяет дух раннего классицизма.