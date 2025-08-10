Собянин: В Москве упростят установку коммерческих зарядных станций

Москва привлекает инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По итогам аукционов победители смогут размещать зарядные комплексы в упрощенном порядке на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления.

Город утвердит технические требования, стандарты обслуживания и дизайн электрозарядных комплексов. Оборудование должно быть совместимо с городской цифровой системой, что обеспечит контроль работы станций и позволит водителям находить и бронировать доступные зарядки.

Каждый комплекс будет включать зарядные станции, а также нестационарные магазины и кафе для комфортного ожидания. В случае системных нарушений, включая несоответствие уровню сервиса, договор может быть расторгнут.

— Нововведение станет перспективным видом деятельности для городского бизнеса, а также простимулирует дальнейшую электрификацию личного и коммерческого транспорта, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В феврале в столице открылся первый зарядный хаб для электромобилей «Южный». Подобные хабы в ближайшей перспективе станут важной частью городской среды и ускорят переход на экологичные электромобили.

Также Сергей Собянин сообщил, что нулевой транспортный налог на электромобили продлили до 2025 года.