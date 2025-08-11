На форуме "Москва 2030" можно узнать о профессиях реставратора или криминалиста

Более 30 мастер-классов ежедневно проходят в зоне столичного образования на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Гости могут попробовать себя в роли специалистов разных сфер - от транспорта до ИТ. Подробности рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Площадка "Колледжи Москвы" в Гостином дворе посвящена концепции "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Это уникальное интерактивное пространство, где каждый может познакомиться с профессиями будущего на практике.

"Мастер-классы по востребованным специальностям проводят более 100 студентов и преподавателей колледжей. Например, на площадке можно освоить цифровой дизайн, запрограммировать робособаку и попробовать себя в реставрации", - рассказали в пресс-службе.

Так, познакомиться с профессиями спасателей и криминалистов можно в зоне безопасности. Здесь можно примерить экипировку пожарного, научиться вязать спасательные узлы и даже принять участие в расследовании. Тут можно поуправлять бионической рукой, запрограммировать движения умной робособаки и освоить 3D-принтер. А в пространстве нейротехнологий гости могут составить план по достижению своей цели и определить подходящую профессию по лицу.

Любителям творческих направлений предложат кастомизировать футболку, шопер или кружку. Здесь же можно узнать о профессии цифрового дизайнера и сделать собственный 3D-аватар с помощью сканера. А те, кто интересуются искусством, попробуют себя в роли реставратора или создадут "парящие" подставки в стиле тенсегрити.

Кроме того, на форуме-фестивале представлен макет первого колледжа моды и искусств - будущего кампуса для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий. Гости увидят, как будет выглядеть это пространство.

Чтобы помочь с выбором профессии, на площадке работает интерактивная доска "Атлас профессий колледжей Москвы". Здесь собрана информация более чем о 150 перспективных направлениях с описанием навыков, уровнем зарплат и рекомендациями по обучению.

Отметим, что ранее Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила, что площадка столичного образования будет работать на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" до 14 сентября. Помимо мастер-классов, здесь также представят макеты школ будущего и здания, обновленного по программе "Моя школа". На каждом стенде установлена тач-панель, взаимодействуя с которой посетители узнают больше о современных учебных пространствах.