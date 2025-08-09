Москвичей пригласили на Марафон финансовой грамотности

Интерактивное обучение, мастер-классы и лекции, которые подскажут как правильно инвестировать, копить средства и вести бизнес: в парке “Зарядье” в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходит Марафон финансовой грамотности.

Гостей ждут более 350-ти активностей. Желающие смогут послушать советы специалистов, принять участие в викторинах и тестах, а также воспользоваться современными технологиями, которые всё покажут в доступном формате. Марафон продлится до 24 августа, сообщает "ТВ Центр".