Потепление придет в Москву к концу недели

Потепление ожидается к концу недели в Москве. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала газете "Известия".

По словам синоптика, в понедельник, 11 августа, ожидается облачная погода с дождями, возможны ливни и грозы. При этом также прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать 12–15 метров в секунду. Позднякова уточнила, что эти условия характерны для августовской погоды.

Воздух в этот день в столице прогреется до плюс 20 градусов, а в Подмосковье – до плюс 21 градуса. Метеоролог заявила, что 11-го числа будет самая ненастная погода на этой неделе.

Со вторника, 12 августа, атмосферное давление начнет расти. В этот день, а также в среду, 13-го числа, осадки будут менее интенсивными – местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха сохранится на уровне 13–15 градусов, а днем прогнозируется 19–21 градус.

Уже в четверг, 14 августа, в Москве ожидается потепление. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем – до 24 градусов. К концу рабочей недели столбик термометра достигнет отметки в плюс 25 градусов.

"То есть лето продолжается, погода выйдет на климатическую норму для середины месяца", – заключила Позднякова.

Ожидается, что 11 августа в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. В связи с этим на столичных улицах будут дежурить бригады и техники ГУП "Мосводосток", аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Москвичей и гостей столицы попросили быть осторожнее на улицах в непогоду. В частности, в городском хозяйстве рекомендовали не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины. На фоне непогоды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 11 августа.