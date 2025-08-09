Дептранс сообщил о перекрытии нескольких улиц и набережных в Москве

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивных соревнований и будут действовать с 06:00 до 23:30 мск.

В частности, нельзя будет проехать по Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Лужнецкой, Москворецкой и Котельнической набережным. Кроме того, ограничения будут действовать на следующих улицах: Крылатская, Мнёвники, Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Лужники и 1905 года.

Такие данные приводит Telegram-канал столичного Дептранса. В публикации также говорится, что на участках временных перекрытий до окончания спортивных мероприятий будет запрещена парковка.