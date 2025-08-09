Собянин: Создадим удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ

Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино. Об этом в субботу, 9 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы столицы, реализация проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города, при этом время пересадки составит менее двух минут.

Специалисты разработают дополнительный маршрут к телецентру «Останкино», киностудии «Союзмультфильм», Останкинской телебашне и парку «Останкино» от ближайших станций метро и МЦД. Время в пути от телецентра и станции МЦД Останкино до ВДНХ сократится, а нагрузка на станцию метро «ВДНХ» уменьшится на 5 процентов за счет перераспределения пассажиропотоков.

Проектирование уже началось. Протяженность линии составит 1,6 километра, планируется обустройство пяти трамвайных остановок. Также будет реконструирован участок примыкания к действующей сети и приведена в порядок прилегающая улично-дорожная инфраструктура.

— Завершить все работы планируем в 2027 году, — заключил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что в столице протестируют новую модель мини-электробуса. Так, в новой машине 10 посадочных мест, а запас хода на одной зарядке составляет до 150 километров. В середине июля на севере Москвы электробусы также вышли на маршрут № 780. В будние дни на маршруте будут курсировать четыре машины.