Гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до вечера субботы, 9 августа, пишет в Telegram-канале пресс-служба столичного Главного управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 21 часа, в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В МЧС напомнили, что автолюбителям на фоне ухудшения погоды следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Напомним, что абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в Москве 9 августа 2010 года, когда воздух раскалился до +36,7°C. Рекордно низкая температура была отмечена 9 августа 1956 года — всего +4,8°C.

Максимальное количество осадков выпало 9 августа 2007 года — 78,3 мм за сутки.