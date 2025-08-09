В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Домодедово утром в субботу, 9 августа, ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников эвакуировали пассажиров аэропорта. Уточнялось, что эвакуация прошла спокойно, по инструкции.

Перед этим сообщалось, что шесть российских аэропортов приостановили полеты. Ограничения ввели в воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.