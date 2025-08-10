Ефимов: Во втором квартале Москва выделила свыше 30 га для масштабных инвестпроектов

Владимир Ефимов: Более 30 гектаров земли выделил город во втором квартале 2025 года для реализации масштабных инвестпроектов
Во втором квартале этого года город предоставил девелоперам участки для реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП). Благодаря этому в столице появится около 500 тысяч квадратных метров различной недвижимости.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— Во втором квартале 2025 года с инвесторами было заключено 13 договоров аренды участков для реализации МаИП. Им выделено более 30 гектаров земли. В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.
Реализация этих масштабных инвестпроектов направлена на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни москвичей. Благодаря этому будут созданы новые возможности для работы, отдыха и получения различных услуг, – рассказал Владимир Ефимов.
С 2016 года город предоставляет инвесторам землю для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, во втором квартале 2025 года столица выделила один гектар земли для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский.
— По распоряжению мэра Москвы город поддерживает развитие масштабных инвестиционных проектов, направленных на формирование современной промышленной инфраструктуры. В районе Косино-Ухтомский реализуют высокотехнологичный производственный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Предприятие будет специализироваться на выпуске электронного оборудования. В результате появится 150 новых рабочих мест, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также город выделил 2,5 гектара для строительства многофункционального комплекса в районе Хорошево-Мневники. Здесь будет возведен объект общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Помимо офисных помещений, в нем могут разместить пункты общественного питания, магазины, выставочные пространства и другие коммерческие объекты.
Для реализации МаИП инвесторам необходимо предложить проект, который будет способствовать развитию территорий столицы, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в экономику Москвы.
— В апреле – июне этого года больше всего участков предоставлено для проектов, направленных на создание рабочих мест, – строительство производств и общественно-деловой недвижимости. Для реализации этих МаИП Департамент городского имущества заключил с девелоперами 10 договоров аренды, по которым было передано более 27 гектаров земли, – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.