Ефимов: Во втором квартале Москва выделила свыше 30 га для масштабных инвестпроектов

Во втором квартале этого года город предоставил девелоперам участки для реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП). Благодаря этому в столице появится около 500 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Во втором квартале 2025 года с инвесторами было заключено 13 договоров аренды участков для реализации МаИП. Им выделено более 30 гектаров земли. В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.

Реализация этих масштабных инвестпроектов направлена на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни москвичей. Благодаря этому будут созданы новые возможности для работы, отдыха и получения различных услуг, – рассказал Владимир Ефимов.

С 2016 года город предоставляет инвесторам землю для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, во втором квартале 2025 года столица выделила один гектар земли для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский.

— По распоряжению мэра Москвы город поддерживает развитие масштабных инвестиционных проектов, направленных на формирование современной промышленной инфраструктуры. В районе Косино-Ухтомский реализуют высокотехнологичный производственный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Предприятие будет специализироваться на выпуске электронного оборудования. В результате появится 150 новых рабочих мест, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также город выделил 2,5 гектара для строительства многофункционального комплекса в районе Хорошево-Мневники. Здесь будет возведен объект общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Помимо офисных помещений, в нем могут разместить пункты общественного питания, магазины, выставочные пространства и другие коммерческие объекты.

Для реализации МаИП инвесторам необходимо предложить проект, который будет способствовать развитию территорий столицы, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в экономику Москвы.