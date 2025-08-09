Промышленные профессии будущего представят гостям форума «Москва 2030» в Манеже

Посетители выставки «Та самая Москва» в Манеже смогут попробовать себя в промышленных профессиях, которые будут востребованы в будущем. Об этом сообщаетмя на официальном сайте мэра столицы.

«Квалифицированные кадры – основа развития современной высокотехнологичной промышленности. Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый десятый москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации специалистов, особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников и молодежи», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В зоне промышленных профессий на выставке «Та самая Москва» каждый сможет примерить на себя современные востребованные специальности и получить уникальный опыт через интерактивные игры. Гости испытают себя в роли оператора, управляя роборукой над движущимся конвейером: им предстоит собирать предметы в соответствии с заданиями. Познакомиться с профессией биотехнолога можно в игре по выращиванию полезных бактерий: участники образовательного квеста узнают основы бактериологии и интересные факты о биотехнологиях.