Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Озеленение проходит в Москве с учетом климата и архитектуры. Специалисты выбирают деревья, устойчивые к морозам, ветру и условиям города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Они радуют глаз, очищают воздух, снижают шум и дают тень в жару. Проектировщики учитывают особенности территории, ее историю и даже топонимику, консультируются с дендрологами, чтобы подобрать оптимальный породный состав для каждого городского пространства", – написал мэр столицы.

Вдоль магистралей высаживают липы, вязы, клены и декоративные яблони, которые в результате образуют зеленый барьер. В скверах и парках можно увидеть дубы, ели, каштаны, ивы и другие деревья, а рядом с больницами и поликлиниками – породы, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма.

С 2011 по 2024 год в Москве в рамках городских программ было высажено около 13 миллионов зеленых насаждений, среди них около 34 тысяч крупномеров. Они украсили вылетные магистрали, в том числе Алтуфьевское и Варшавское шоссе, знаковые улицы, крупные парки, многие площади, переулки, скверы, набережные Москвы-реки и Яузы, территории рядом с больницами и поликлиниками, станциями метро, МЦД и речными причалами.

Кроме того, на Тверской улице восстановили липовую аллею, а на Садовом кольце высадили более 5 тысяч деревьев. В этом году планируется высадить еще 8 тысяч деревьев.

Ранее стало известно, что масштабное озеленение

ждет территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Его планируется выдержать в стилистике парка "Тюфелева роща". В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.