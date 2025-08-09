Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Предварительный метеопрогноз показал, что с 14 августа в Московском регионе будет преимущественно без осадков и солнечно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, во второй половине следующей недели в Московском регионе, начиная с четверга, прогнозируется преимущественно без осадков и более солнечная погода, температура будет около и выше нормы", - сказал он.

По его словам, следующие выходные будут более теплыми и солнечными. При этом температура воды на текущий момент составляет 18-23 градуса, несущественно отличаясь от температуры воздуха.