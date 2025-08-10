Почти осень: какой будет погода в Москве на следующей неделе

Август упорно приближается к своей середине, и новая неделя запомнится москвичам не слишком летней погодой. Ее определят сразу два циклона. Прогнозом на предстоящие рабочие будни поделился с «Вечерней Москвой» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

© Вечерняя Москва

Всю следующую неделю на погоду в Москве будут влиять циклон, проходящий по Скандинавии, и небольшой циклон со стороны Белоруссии.

— В воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22–24 градусов. Температура воздуха в ночное время составит плюс 13–15 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер еще будет юго-западным. А вот начиная с понедельника в Москве задует северо-западный ветер и станет прохладнее, — рассказал собеседник «ВМ».

Днем в понедельник, 11 августа, в столице ожидается облачная погода, воздух прогреется до плюс 18–20 градусов. Будет идти сильный дождь, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду, отметил синоптик.

— В ночь на вторник, 12 августа, столбики термометров опустятся до плюс 13–15 градусов, а днем поднимутся до 20–22 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, — сообщил Цыганков.

Согласно прогнозу специалиста, в среду и четверг, 13–14 августа, температура в ночные часы будет колебаться в районе плюс 10–15 градусов, а днем местами воздух прогреется до плюс 25 градусов.

— В пятницу, предположительно, будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит 20–25 градусов тепла. Неделя почти осенняя, — добавил Цыганков.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, когда наладится погода в Москве и связано ли большое количество осадков в столичном регионе с тем, что осень уже не за горами.