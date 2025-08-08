Собянин назвал главный строительный проект 2024 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня строителя вручил награды лауреатам ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", также 10 заслуженных строителей были удостоены благодарности мэра.

Церемония награждения состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках, передает корреспондент ТАСС.

"С праздником, с Днем строителя! Поздравляю с праздником всех 700 тыс. наших строителей, сотни тысяч членов их семей. По сути дела, каждый десятый москвич сегодня имеет непосредственное отношение к этому празднику. <…> Спасибо от имени москвичей, от меня лично. Низкий вам поклон", - сказал в ходе церемонии награждения Собянин.

Так, проектом года названы восемь новых станций Московского метрополитена: станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии и станция "Потапово" Сокольнической линии.

Кроме того, отмечены объекты в следующих номинациях: "Самый массовый проект культурно-развлекательных центров", "Технопарки", "Мосты", "Столичное благоустройство", "Программа реновации", "Культурно-просветительские объекты", "Спортивные объекты", "Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения", "Офисные здания и деловые центры", "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования", "Объекты промышленного назначения", "Улично-дорожная сеть".