В Москве построят 12 коммунальных объектов в рамках программы КРТ

Двенадцать различных объектов для нужд жилищно-коммунального хозяйства столицы планируется построить в рамках реализации семи проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

"Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тыс. кв. м", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что в числе объектов - складские базы, административные здания, котельные, очистные и другие сооружения. Они предназначены для работы организаций, отвечающих за обслуживание жилого фонда и объектов городского хозяйства.

Реорганизацией четырех из семи территорий, на которых построят эти объекты, занимаются операторы КРТ, а трех - инвесторы, определенные по результатам торгов.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на участке бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы разместят базу ГБУ "Жилищник" районов Бутырский и Марьина Роща, а также ГБУ "Автомобильные дороги Северо-Восточного административного округа". Еще одно административное здание для коммунальных служб возведут по проекту КРТ в районе Черемушки. Объект площадью 1,62 тыс. кв. м появится по адресу: Научный проезд, владение 11А.

"Все сооружения будут переданы в собственность города", - заверил он.

Всего в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. В бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.