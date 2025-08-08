В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино

По сообщению Мэра с 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. В событии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет.

© Пресс-служба

«Москвичей и гостей города ждут бесплатные кинопоказы в сети “Москино”, “Художественном” и кинотраке — уникальном мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и знаковым площадкам столицы. Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция “Ночь кино”», — сообщил Сергей Собянин.

От кинотрака до благотворительного аукциона кинореквизита

На пять дней Москва превратится в открытый кинотеатр. Премьерные показы, любимые сериалы — всё это можно будет увидеть бесплатно в кинотеатрах «Москино», а также почти в каждом парке Москвы, благодаря уникальному курсирующему кинотраку — мобильному кинотеатру с показом фильмов в самых неожиданных местах Москвы.

© Пресс-служба

В рамках Московской международной недели кино впервые в России пройдет открытый благотворительный аукцион кинореквизита. 26 августа на Патриарших прудах москвичи и гости столицы смогут приобрести уникальные артефакты, участвовавшие в съёмках популярных российских фильмов и сериалов: костюмы, элементы декора, реквизит со съёмочных площадок и многое другое.

В то же время в столице пройдет десятая юбилейная «Ночь кино».

Москва соберет международных лидеров киноиндустрии

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие представители киноиндустрии более чем из 20 стран, в том числе Китая, ОАЭ, Бразилии, Индии, Франции и Египта.

© Пресс-служба

Иностранным делегациям будут представлены обновленная киноинфраструктура Москвы и возможности Московского кинокластера в рамках проекта Мэра «Москва – город кино». Гости столицы узнают об одной из крупнейших в мире площадок для натурных съемок – кинопарке «Москино», кинозаводе «Москино» с уникальной для России конструкцией из LED-экранов для виртуального продакшена, киноплатформе и кинокомиссии, упрощающих организацию съемок, и системе рибейтов, которая позволит компенсировать до 30% расходов на съемочный процесс в Москве.

Динамичное развитие киноинфраструктуры делает Москву одним из самых удобных и выгодных городов для съемок мировых блокбастеров.

© Пресс-служба

Вход на деловую программу будет открыт не только для представителей киноиндустрии, но и для любителей кино: можно будет встретиться с именитыми актерами и режиссерами в живую. В рамках деловой программы запланированы автограф-сессии с зарубежными и российскими медийными персонами.