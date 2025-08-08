Собянин открыл электродепо "Столбово"

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл электродепо "Столбово" Троицкой линии Московского метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

"В преддверии дня строителя сегодня сдается целый ряд объектов - около 11 км дорог, три путепровода и вот это самое современное электродепо "Столбово", которое будет обслуживать Троицкую линию, которая в настоящее время находится в активной стадии строительства. <...> Очень тяжелая работа была по строительству депо. Много было проблем, нюансов разных, но в конечном итоге победили, все сделали", - сказал Собянин.

Он поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд на благо Москвы, москвичей и всей страны.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, новое депо "Столбово" расположено в районе Коммунарка между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова, это первое электродепо, построенное в ТиНАО. На участке около 16 га возведено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. м, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост и другие. Депо оснастили самым современным оборудованием, на первом этапе оно возьмет на себя обслуживание поездов Троицкой линий метро, а позднее - после ввода электродепо "Троицкое" - переключится на Сокольническую линию. Кроме того, благодаря новому депо мощности электродепо "Замоскворецкое" будут высвобождены для обслуживания подвижного состава Большой кольцевой линии.

После выхода на проектную мощность в депо будет создано свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест. Для персонала обеспечены условия для эффективной работы и полноценного отдыха, в том числе спортивный и тренажерный залы, актовый зал. Всего в настоящее время поезда Московского метрополитена обслуживают 23 электродепо и один вагоноремонтный завод. Эксплуатируемый парк подвижного состава насчитывает свыше 6,7 тыс. вагонов различных моделей, при этом уже более 77% из них - вагоны современного поколения.