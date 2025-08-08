Сеть аптек "Столички" возобновила работу после сбоя

Сеть аптек "Столички" возобновила работу после технического сбоя. В настоящее время завершается восстановление программы лояльности, сообщила пресс-служба компании.

"Все аптеки "Столички" работают в штатном режиме. Вы можете забронировать лекарства на сайте или в мобильном приложении", – указывается в заявлении.

Компания уточнила, что все баллы пользователей были сохранены и в ближайшее время ими можно будет воспользоваться.

По данным сети, учетки персональных данных в результате хакерской атаки не произошло. Специалисты намерены завершить восстановление в течение нескольких дней.

О сбое в работе сети аптек "Столички" и "Неофарм" стало известно 29 июля. Магазины временно приостановили работу по техническим причинам.

К расследованию причин инцидента был привлечен Роскомнадзор.

Через несколько дней "Столички" начали восстанавливать деятельность. Пользователи вновь получили возможность просматривать каталог товаров и бронировать препараты в ближайшей аптеке.