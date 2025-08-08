В Москве открыли транспортную развязку около станции метро «Корниловская»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную развязку около станции метро «Корниловская».
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Объект включает в себя три путепровода, запуск которых позволил обеспечить прямой проезд транспорта с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии.
Кроме того, транспортная развязка разгрузит на 10% съезд с внешней стороны МКАД на Калужское шоссе, и на 7% — участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского шоссе в сторону области.
«Как обычно, к Дню строителя вы сделали хороший подарок москвичам», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается строительство транспортной развязки на стыке третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и Дмитровского шоссе.