Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную развязку около станции метро «Корниловская».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Объект включает в себя три путепровода, запуск которых позволил обеспечить прямой проезд транспорта с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии.

Кроме того, транспортная развязка разгрузит на 10% съезд с внешней стороны МКАД на Калужское шоссе, и на 7% — участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского шоссе в сторону области.

«Как обычно, к Дню строителя вы сделали хороший подарок москвичам», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается строительство транспортной развязки на стыке третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и Дмитровского шоссе.