В Музеоне пройдет интерактивный спектакль «Искусство строить»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы представит гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» интерактивный спектакль «Искусство строить» в мультимедийном павильоне в парке искусств «Музеон».

Спектакль расскажет о том, как создается современный город. Задачей зрителей будет угадать, о каких героях строительного процесса идет речь.

— Мы придумали формат этого спектакля, чтобы рассказать, насколько трудоемкая творческая работа стоит за созданием каждого объекта, расположенного в нашем городе. Уникальное представление посвящено тем участникам строительного процесса, которые не получают награды и звания, но именно результатом их ежедневной деятельности становятся современные города. Приглашаем всех на наш спектакль, чтобы угадать загаданных персонажей, — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Принять участие в спектакле можно в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в «Музеоне» 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Для посещения необходимо зарегистрироваться.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.