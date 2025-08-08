Дендрологи рассказали, какие деревья чаще всего высаживают в Москве

Столичные специалисты активно продолжают работать над озеленением города. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, какие деревья чаще всего высаживают на природных территориях Москвы.

— В современном мегаполисе зеленые насаждения приобретают огромное значение для формирования комфортной городской среды: они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, помогают сохранять биоразнообразие, — отметила глава ведомства Юлия Урожаева.

По ее словам дендрологи постоянно следят за зелеными насаждениями, а также контролируют их состояние.

Как правило, для озеленения городских территорий используют клен остролистный, липу, вяз, яблоню и рябину. Эти породы прекрасно адаптированы к условиям мегаполиса, устойчивы к городским нагрузкам и не являются инвазионными видами, передают на сайте мэра Москвы.

Ранее глава города Сергей Собянин рассказал, что Москву в этом году украсили порядка 53 миллионов цветов. Количество цветников в городе увеличилось почти в 2,5 раза, если сравнивать с 2010 годом.