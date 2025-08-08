Синоптик заявил о завершении периода тропических ночей в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что такой холодной ночи, как была 8 августа, в Москве не было более месяца.

«В условиях относительно малооблачной и спокойной погоды минувшая ночь в столице стала самой холодной более чем за месяц», — написал он в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что, по данным базовой метеостанции ВДНХ, ночной минимум составил +12,5 °С, последний раз так низко опускались столбики термометров в период похолодания 6 июля. Ещё холоднее было в Тушино и Строгино, а самая низкая температура отмечена в Бутово — там похолодало до +10,7 °С.

«Период тропических ночей в столичном регионе завершён. Более того, учитывая тот факт, что на широте столицы продолжительность светового дня уменьшилась уже более чем на два часа по сравнению с его максимальным значением в день летнего солнцестояния, процесс понижения ночных температур будет продолжатся и ночи будут всё более и более холодными», — добавил Леус.

Специалист спрогнозировал, что в ближайшие четыре-пять дней по ночам в Москве будет в районе +11…+14 °С, а по области местами температура воздуха будет опускаться до +8…+11°С.

Ранее Леус в беседе с RT рассказал о магнитной буре, которая обрушится на Землю в пятницу, 8 августа.