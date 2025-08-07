Климатолог предсказал Москве жару в +45C°

Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов заявил, что в ближайшие годы в Москву придет жара в +45C°. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

© Zuma/ТАСС

По словам Карнаухова, в ближайшие несколько лет жара в +45C° будет обычным явлением для Москвы. При этом климатолог считает, что температура будет расти на территории всего земного шара.

«Говорить о том, что вот именно к середине века будет московский курорт новый, я бы не стал. Тенденция есть, но она, в общем-то, вряд ли может быть привязана к конкретному моменту времени, и вряд ли это можно назвать курортом. Смена климата действительно происходит, но изменения часто касаются, в частности, всевозможных аномальных явлений <…> Это происходит не в какие-то короткие сроки, это происходит постоянно — изменения климата», — объяснил он.

Помимо этого Карнаухов также добавил, что столичным властям нужно готовиться к новым климатическим реалиям — делать просеки в лесах, заниматься бывшими торфяными участками.

Синоптик перечислил регионы с аномально жаркой погодой

Ранее пять российских округов пережили аномальную жару.