В Коммунарке может появиться индуистский храм

В московской Коммунарке в следующем году может появиться индуистский храм. Об этом сообщил президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани, чьи слова передает «РИА Новости».

По его словам, индийская община уже подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Ожидается, что процесс завершится до конца года. Затем будет подано заявление о выделении места для строительства храма.

«Думаю, вопрос возведения индуистского храма, возможно, будет решен уже в следующем году и, скорее всего, это будет в Коммунарке в Москве. Нам так посоветовали. Важно, чтобы было рядом метро», — рассказал Сэмми Котвани.

Он отмети, что это может быть небольшой храм.

«Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться», — отметил Котвани.

7 августа президент РФ Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала. Он прибыл в Москву 5 августа. The Times of India писала, что его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности.