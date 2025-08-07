ВСМ Москва — Санкт-Петербург вошла в проект будущей схемы столичного метро

Высокоскоростную железнодорожную магистраль включили в карту развития рельсового каркаса города на 2026-2030 годы.

Запуск первого этапа сети ВСМ намечен на 2028 год. ВСМ объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения России. Путь из центра Москвы до центра Санкт-Петербурга будет занимать всего 2 часа 15 минут. Специально для высокоскоростной магистрали создаётся самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 км/ч.

Планируется, что сеть ВСМ в будущем охватит около 80% населения России.