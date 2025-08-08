ЦОДД напомнил о перекрытии движения на улице Крылатская

В связи с проведением Чемпионата России по триатлону движение для транспорта будет временно ограничено на улице Крылатская в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение будет недоступно с 07:00 до 13:00 9 августа на улице Крылатская от дома 2А до дома 14, а также в местном проезде между домом 2А и домом 2, с. 2 по улице Крылатская.

На участках перекрытия с 00:01 9 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

— Будьте внимательны и планируйте маршрут с учетом временных ограничений, — сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также движение в центре столицы будет временно закрыто в воскресенье, 10 августа, с 06:00 до 23:30 из-за проведения соревнований по триатлону. Движение ограничат на некоторых улицах, набережных и мостах.

Ранее в пресс-службе ЦОДД сообщили об ограничении движения транспорта в районе Хамовники с 20:00 21 августа до 01:00 22 августа в связи с проведением автопробега, посвященному Дню Государственного флага Российской Федерации.