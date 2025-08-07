В Москве проектируют и строят пешеходные переходы через пути МЦД

Чтобы сделать безопасным пользование Московскими центральными диаметрами, в разных районах столицы проектируют и строят пешеходные переходы через железнодорожные пути. Где работы сейчас идут, а где пассажиры уже пользуются новыми сооружениями?

© ТВ Центр

Звонкая трель системы оповещения и вихрь вагонов: после запуска Московских центральных диаметров интенсивность движения поездов увеличилась почти вдвое. Беспечные пешеходы, забыв о безопасности, переходят железную дорогу прямиком через рельсы. С учетом расширения МЦД-1 до 4-х путей риск несчастных случаев возрастает в разы. Однако теперь безопасность жителей на севере столицы будет в прямом смысле на высоте – восьми метров над уровнем железной дороги.

"На сегодняшний день на завершающей стадии у нас монолитная работа по произведению башен сходов, опор номер 1, 2 и 3. Ожидаем в середине этого месяца поставку металлоконструкции, будем производить сборку", - сообщил Алексей Столетов, начальник строительства "Нацпроектстрой".

Надземный переход будет иметь два пролёта – над Дмитровском шоссе и над МЦД-1. Основная сложность возведения связана именно с частью железной дороги – чтобы не останавливать поезда, балки будут устанавливать ночью. Подготовительные работы уже идут: строители гнут арматуру, заливают бетон, снимают опалубку.

Общий вес этих всех пирамид - около 500 тонн. Они будут противовесом для огромного крана. Его привезут сюда и соберут прямо здесь, на этой площадке. Вот таким крюком он поднимет в воздух балку длиной 72 метра и аккуратно положит на опоры.

Работы планируют завершить до конца года. В разгаре строительство еще одного перехода через Дмитровское шоссе – уже подземного. Проект масштабный: тоннель длиной почти 85 метров, три входа, выхода и даже три лифта. Монолитную часть под шоссе уже возвели, сейчас рабочие трудятся над отделкой полов, стен и потолков.

Подземный пешеходный переход будет связывать два района - Тимирязевский и Бутырский. Благодаря его строительству увеличится непрерывная интенсивность движения пешеходов через Дмитровское шоссе около 450 человек, через Савеловское – более 550", - сообщил Денис Мясников главный специалист производственной службы команды управления проектом АО "Дороги и мосты", "Нацпроектстрой".

А переход между станциями "Щербинка" и "Остафьево" уже работает в полную силу. Каждый день им пользуются тысячи людей. Сейчас в разных районах столицы проектируют и строят больше 10 пешеходных переходов через пути МЦД. Специалисты обещают сделать их максимально удобными для всех категорий граждан.