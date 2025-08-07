Синоптик: выходные в Москве ожидаются теплыми

Температура воздуха в столице к выходным прогреется, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ночные часы не ожидается осадков. Днём в субботу кратковременный дождь, температура станет чуть ниже: по области ночью +12–+17 °C, в Москве +14–+16 °C. Днём в субботу +20–+25 °C, а в Москве +22–+24 °C", – пояснила эксперт.

В воскресенье, по словам Поздняковой, в столице ожидается солнечная погода без осадков, а температура превысит климатическую норму и составит +24–+26.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале, что холодный атмосферный фронт, который движется на северо-восток, уносит с собой и осадки. В связи с этим ожидается, что последние капли дождя выпадут на столицу до 16:00-17:00 четверга, 7 августа, а после покинут город. Синоптик также заметил, что нынешние +15 градусов к концу дня могут смениться на +20. Первые признаки этого уже можно наблюдать по прояснениям на небе.

Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует возращение дождей в столицу, передает его слова aif.ru. Синоптик заявил, что с летом москвичи могут попрощаться и резкое ухудшение погоды 7 августа яркое тому доказательство.

"Уже в ближайшие часы мы станем свидетелями резкого ухудшения метеорологических условий в центральной России. В том числе, конечно, в столичном регионе", – добавил Тишковец.

Он почеркнул, что в ближайшее время Москву накроет сильный ливень, вероятно, с грозой, а порывы ветра усилятся до 5–10 метров в секунду. Температура воздуха, по его словам, составил +17–+22 градуса. При этом в столице будет повышенная влажность около 94%, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за вероятности сильных ливней в столице. Во второй половине дня 7 августа ожидаются серьезные затруднения движения на дорогах. Заторы могут возникнуть также из-за проведения ремонтных работ на трассах столицы и локальных перекрытий.

При невозможности пересесть на метро, специалисты посоветовали отложить поездки до 19:00. Кроме того, они напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дороге во время непогоды.