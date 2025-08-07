«Активные граждане» дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

В проекте «Активный гражданин» москвичи могут проголосовать за имена для новых обитателей Московского зоопарка — птенцов краснокнижного журавля-красавки. Участникам опроса предстоит дать имена пернатым брату и сестре.

Варианты имени для самца: Баргузин, Витим, Темник, Чикой а также Иркут. Самка может получить имена Селенга, Турка, Ока, Чуя и Снежная.

Сейчас птенцы активно взаимодействуют с сотрудниками центра воспроизводства, с удовольствием едят и даже прогуливаются по вольеру. Летать журавлята научатся в конце лета. Гости Московского зоопарка уже могут увидеть птиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что детеныш голубого барана появился на свет в Московском зоопарке — теперь его можно увидеть в экспозиции «Турья горка». Мать малыша смогла родить самостоятельно без помощи зоологов. Она вылизала ягненка и покормила его молоком.

Впервые за всю историю существования Московского зоопарка специалисты взяли кровь из вены белого медведя без применения анестезии. Айка не только позволила врачам произвести забор крови, но и сама протянула лапу зоологам, оставаясь при этом в сознании и не испытывая стресса.