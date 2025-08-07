Синоптики предупредили москвичей о ливне и грозе

В столичном регионе в четверг, 7 августа, пройдут ливни с грозой. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас влияние на погоду в Москве и области оказывает атмосферный фронт с волнами, который лежит по восточной периферии антициклона.

«Обострения фронта над столицей произойдет после полудня, осадки приобретут ливневой характер, возможна гроза», — написала она, уточнив, что местами может выпасть до 15 миллиметров осадков.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, сообщил, что температура воздуха сегодня в Москве не превысит плюс 20-22 градусов Цельсия, по области ожидается от 18 до 23 градусов тепла.

«В пятницу без существенных осадков, ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 21-23 градуса», — добавил специалист.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин заявил, что к 2050 году климат в Москве станет похож на черноморский.