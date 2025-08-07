Москвичам рекомендовали пересесть на метро

Москвичам и туристам следует пересесть на метро из-за ожидающегося в столице дождя, предупредила пресс-служба Дептранса.

© Портал мэра и правительства Москвы

Ведомство также призвало водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим в пути, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что новые дожди в Московский регион принес холодный атмосферный фронт. По его словам, в четверг, 7 августа, на улицы столицы и области прольется не более 10–15 миллиметров осадков.

"При этом меньше дождей ожидается в южной половине региона, больше – в северной. В центральной части столицы прекращение осадков ожидается после 16-17 часов", – уточнил он в своем телеграм-канале.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00 четверга.

По данным МЧС, в этот период в столице ожидаются сильные дожди. При необходимости жители и гости столицы могут обратиться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.