Wildberries получила разрешение на стройку небоскреба в «Москва-Сити»

Мосгосстройнадзор одобрил строительство 75-этажного бизнес-центра компании Wildberries и Russ в «Москва-Сити». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе уточнили, что центр представляет собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машиномест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тыс. кв. м.

Здание появится в Пресненском районе столицы и войдет в состав Московского международного делового центра «Москва-Сити».

Новая штаб-квартира маркетплейса сможет вместить в себя до 17 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Russ восстановила сгоревший логистический центр в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.