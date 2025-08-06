МЧС предупредило москвичей о сильных дождях в четверг

Сильные дожди ожидаются местами в столице до вечера четверга, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В период с 5:00 часов до 18:00 часов 7 августа на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами сильные», – говорится в сообщении.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендовали водителям автотранспорта при дожде значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.